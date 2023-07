Prefettura in campo per tutelare gli anziani dalle truffe: pronto a partire nuovo progetto

Pistoia, 19 luglio 2023 – Una nuova traccia da seguire, per essere maggiormente vicini al cittadino e garantire maggior sicurezza, è venuta fuori dall’ultima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina.

Salvaguardare gli anziani dal fenomeno delle truffe e, in particolar modo, quelle di natura finanziaria che, sempre più spesso, sono all’ordine del giorno di telefonate moleste o di contatti via web molto pericolosi. Nello specifico, è stata posta l’attenzione all’interno del Comitato ad un nuovo progetto presentato dal Comune di Pistoia che si porta dietro obiettivi ambiziosi.

«Fra questi – fa sapere, in una nota, la Prefettura – c’è la prevenzione dei rischi e la riduzione della vulnerabilità ai reati di truffa a cui sono sottoposti i cittadini anziani, garantendo adeguata informazione e assistenza. E poi acquisizione della consapevolezza nella fascia di popolazione più soggetta a truffe attraverso il potenziamento delle attività di socializzazione e degli interventi di assistenza domiciliare fino all’aumento del senso di protezione sociale e del livello di sicurezza dei cittadini anziani e delle loro famiglie».

La realizzazione del progetto si pone in continuità con i servizi attivi sul territorio a favore degli anziani, gestiti dal Comune con associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio nonché con i servizi di assistenza e di cura.

«L’interazione con progetti già consolidati sul territorio – prosegue la Prefettura nella propria nota – costituisce un arricchimento e un potenziamento reciproco nel tentativo comune di assicurare un sostegno concreto agli anziani garantendo loro protezione sociale, assistenza e contrasto all’isolamento sociale, strumenti necessari per contrastare i reati di truffa ai danni dei cittadini anziani». Infine, nel corso dell’incontro il Prefetto ha evidenziato l’importanza di agire in sinergia con le forze di polizia per la prevenzione dei reati e l’aumento della protezione nei confronti della cittadinanza, in particolare di coloro che appartengono alle categorie dei più vulnerabili. Gli interventi previsti saranno finanziati dal Ministero dell’Interno, attraverso l’ausilio della locale Prefettura. S.M.