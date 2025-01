Tre domeniche di festa. Fra carri, sfilate e allegria. Ecco il Carnevale dei Rioni

PISTOIA Subito dopo la fine delle festività natalizie i rioni cittadini si sono messi al lavoro perché c’è da farsi trovare pronti in vista dell’edizione 2025 del "Carnevale Pistoiese dei rioni", manifestazione rinata nel 2019 – poi interrotta causa Covid – e ripartita nel 2022 per rimanere nel solco della tradizione di quello che era il vecchio "Carnevale dei ragazzi" organizzato dal rione del Drago per volere del mitico "Bruschino". Come da apposita ordinanza comunale per regolare quello che sarà il traffico veicolare nella zona di piazza della Resistenza, come sempre quartier generale della manifestazione, sono di fatto svelate anche le date di quando i carri allegorici sfileranno: la prima uscita sarà per domenica 16 febbraio e poi si andrà avanti in quella successiva, ovvero il 23, per poi chiudere con il 2 marzo.

Come detto i quattro rioni cittadini, ovvero Cervo Bianco, Grifone, Leon d’Oro e Drago, sono al lavoro quotidianamente tutte le sere per andare a costruire i nuovi carri di cartapesta che poi sfileranno nel percorso circolare allestito all’interno di piazza della Resistenza per tre domeniche che si preannunciano di grande affluenza e, soprattutto, per regalare momenti di gioia a tutti i bambini che saranno presenti con le loro maschere e i loro coriandoli. Come nelle precedenti edizioni, sarà possibile per ognuno di loro salire a bordo dei carri per godersi da lì sopra la sfilata e il Comitato Cittadino "Giostra dell’Orso", assieme al Comune, animerà i tre weekend con eventi collaterali, esibizioni, gare di ballo e quant’altro che oramai sono diventate anch’esse una tradizione. Un evento particolare, infine, perché rappresenta l’ultimo impegno pubblico per il presidente uscente del Comitato, Francesco Becagli: il suo mandato, infatti, è scaduto il 31 dicembre scorso e da quel che filtra, pur avendo lavorato al meglio e valorizzato la Giostra dell’Orso e gli eventi organizzati in tutto l’anno, non si ricandiderà. Finito il periodo del Carnevale, pertanto, la palla passerà di nuovo al Comitato per le votazioni e capire chi potrà subentrare al suo posto.

S.M