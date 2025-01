Travolto mentre attraversa la strada. Drammatico impatto con un furgone. Cinquantenne in prognosi riservata

E’ ricoverato in prognosi riservata l’uomo che due sere fa è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada. Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 gennaio e sulla dinamica sono in corso le indagini e gli accertamenti dei carabinieri, quella che riportiamo è quindi una prima ricostruzione in attesa dell’esito dei rilievi.

Erano circa le 18.30 quando un uomo di 49 anni, (E.B. le sue iniziali), residente a Montespertoli, è stato investito da un furgone di colore bianco mentre stava attraversando via Leonardo Da Vinci, la strada provinciale che collega Lamporecchio con il comune di Vinci. L’uomo, da quanto abbiamo appreso, si era fermato a comprare una schiacciata nel negozio "La Paneria", che si trova proprio lungo via Leonardo da Vinci e che, nelle ore di punta, è molto transitata.

Era uscito dal negozio e stava attraversando la strada per riprendere la sua auto, parcheggiata sul lato opposto e per tornare a casa, quando, all’improvviso, è stato urtato dal veicolo che proveniva da Lamporecchio e procedeva in direzione Vinci. L’impatto è stato forte. L’uomo è stato scaraventato per un paio di metri in aria. È ricaduto pesantemente sull’asfalto.

Ai primi soccorritori intervenuti, subito la situazione è apparsa grave. L’uomo aveva riportato diversi traumi. Sembrava che non fosse cosciente. Immediatamente è stato dato l’allarme alla centrale operativa del 112. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Vinci e l’automedica di Fucecchio. Le squadre si sono prodigate accanto al ferito, quindi il medico, constatata la gravità delle sue condizioni, ha disposto l’immediato trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli dove l’uomo è ricoverato in prognosi riservata.

Un incidente grave che ha destato sconcerto e molta preoccupazione tra le persone. Sul posto sono interventi i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e accertamenti e hanno fermato il traffico per permettere di effettuare tutte le manovre di soccorso.

Massimo Mancini