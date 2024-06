Trasporto disabili, nuovo mezzo

Un nuovo veicolo per il trasporto disabili. Entra in servizio nella Misericordia di Treppio. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il mezzo reso possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione Caript e della Banca Alta Toscana. La cerimonia è iniziata con una Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, seguita dalla benedizione del nuovo Fiat Doblò e da un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. All’evento erano presenti, oltre al presidente della Misericordia di Pistoia Sergio Fedi, il consigliere della Fondazione Caript Loris Campioni e il vicepresidente della Banca Alta Toscana Stefano Brizzi. Durante la celebrazione, il parroco ha elogiato i volontari per il loro impegno in un territorio difficile e con risorse limitate, sottolineando la necessità di un sostegno continuo. Fedi ha risposto prontamente a questo appello, garantendo il costante supporto della sede centrale di Pistoia. Campioni ha messo in evidenza l’importanza del terzo settore per la Fondazione Caript e ha annunciato l’arrivo di un defibrillatore Dae a Treppio, parte di un progetto che prevede il finanziamento di 125 nuovi dispositivi. Anche Stefano Brizzi ha confermato l’attenzione della Banca Alta Toscana verso le associazioni di volontariato, considerate essenziali per il welfare della comunità.

Il pomeriggio si è concluso con un rinfresco nella sede della Misericordia, dove i volontari sono stati calorosamente ringraziati per il loro prezioso lavoro.