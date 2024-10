Va a caccia con trappole illegali, una denuncia per bracconaggio

Pistoia, 3 ottobre 2024 – Operazione antibracconaggio della polizia provinciale a Carmignano: un cacciatore è stato denunciato in procura per i reati di uccellagione, detenzione di specie di uccelli protetti, maltrattamento di animali e violazione in materia di detenzione di munizioni. L’operazione, frutto di sopralluoghi ed appostamenti, ha colto in flagranza di reato un cacciatore intento a catturare uccelli protetti utilizzando un impianto illegale, composto da due reti verticali. Attorno alle reti, collocate in un’oliveta nei pressi della sua abitazione, erano stati posizionati numerosi richiami vivi in gabbia, appartenenti a specie protette (prispoloni), utilizzati per attirare altri volatili, anch’essi detenuti illegalmente. Durante l’operazione è stato trovato intrappolato anche un esemplare vivo appartenente a una specie protetta. Gli accertamenti successivi, che hanno incluso la perquisizione di due annessi agricoli e di alcuni congelatori presenti all’interno dell’abitazione, hanno portato al rinvenimento di una grossa trappola in ferro destinata alla cattura di fauna selvatica, 288 uccelli (vivi e morti) tutti appartenenti a specie protette (prispoloni, beccofrusone, passera scopaiola, codirosso, beccafico e fiorrancino), 3450 munizioni da caccia e 70 munizioni a palla unica, tutte illegalmente detenute. Gli uccelli vivi, utilizzati come richiami, essendo in buono stato di salute e in grado di volare sono stati liberati nella campagna. Tutto il materiale è stato sequestrato. “L’operazione conferma il costante impegno della polizia provinciale per la tutela e la salvaguardia degli animali in particolare nella lotta contro il bracconaggio – dice il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini – e la presenza continua del personale di vigilanza è fondamentale per prevenire e reprimere gli illeciti in materia di caccia, pesca e ambiente”.

M.S.Q.