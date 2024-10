"Trame rinascimentali" una scultura per il sussidiario Raciti

Con una scultura in acciaio nata dalla collaborazione con l’artista del legno Diego Sarti, Samuele Caselli, 24 anni, designer e prossimo alla laurea in architettura, ha vinto il concorso di idee indetto dal Comune per dotare il campo sussidiario dello Stadio Comunale Filippo Raciti di un’opera d’arte. Titolo dell’opera "Trame Rinascimentali: un ponte tra passato e presente": un tema che partendo dalle richieste del bando (relazionarsi con il complesso di villa la Magia e collegarsi allo sport) è confluito nell’idea della continuità dello scorrere del tempo. "Abbiamo cercato di ragionare sul messaggio – ha spiegato Caselli, quarratino come anche Sarti – stando attenti alle specificità del luogo. Villa la Magia rappresenta il passato, lo sport il presente. Si tratta di un parallelepipedo alto 2,30 metri e largo 1,40 metri aperto su tre lati e composto da lamine di corten. Con un effetto ottico se si guarda la scultura di lato si vede la villa medicea da un oculo circolare, se si guarda invece di fronte appaiono le sagome di un adulto in posizione statica e un bambino nell’atto di correre. Anche le due figure quindi riproducono l’idea del passato e del presente, con un chiaro riferimento allo sport. La scelta del corten è dovuta al colore che si integra con il paesaggio e alla sua resistenza agli agenti atmosferici, che creano una patina che muta con il passare del tempo". L’opera verrà installata a primavera 2025. E’ stata scelta da una commissione composta da Marco Biagini, Claudia Cappellini, Fabrizio Corneli, Anna Floridia e Margherita Moscardini, tra altre sei proposte. Si è aggiudicata il premio di 36mila euro che servirà a sostenere tutte le spese. "Abbiamo messo insieme le nostre idee, con un continuo confronto che ha favorito la creatività – ha detto Sarti – di Samuele colpisce la grande passione, indispensabile per raggiungere traguardi". Un’opera che arricchirà la riqualificazione di tutta l’area del Raciti, come ha sottolineato il sindaco Gabriele Romiti: "Non solo del sussidiario, che con fondi Pnrr (oltre 2 milioni) e comunali (229mila eurro) diventerà un campo da gioco indipendente, ma anche del Raciti dove verranno rifatte tribune, spogliatoi e vie di fuga e torri faro".

Daniela Gori