Torna domani la storica: "Scarpinata"

Domani, domenica 12 gennaio si terrà la 36° edizione della "Scarpinata di’ Granocchio", la ormai storica competizione organizzata dal Circolino Arci di San Niccolò in collaborazione con la Podistica aglianese. La gara, che vede ogni anno la partecipazione di centinaia di appassionati, sarà alla portata di tutti gli sportivi poiché avrà una valenza competitiva per il percorso di 13,2 chilometri, ma si potrà scegliere anche la scarpinata ludico motoria che prevede un percorso di dieci e tre chilometri. "La corsa si snoda prima per le vie del centro cittadino - spiega Giampiero Colò, presidente del Circolino Arci San Niccolò - e poi lungo gli argini dei fossi e dei torrenti aglianesi, con partenza e arrivo davanti al Circolino in Via Magni. Prende il suo nome dalle prime edizioni, quando era consuetudine, all’arrivo, servire come ristoro le rane fritte, oggi sostituite dai tortellini. Si tratta di una iniziativa storica che si tiene ininterrottamente, salvo la pausa obbligata dovuta al Covid, da quasi quarant’anni".

La partenza alle ore 9 di domani, domenica 12 dal Circolino, per informazioni e iscrizioni contattare il numero 338.4346453. Per i partecipanti alla gara competitiva sono previsti premi per assoluti, veterani e veterani argento (sia uomini che donne) e premi alle società. Le iscrizioni successive ad oggi non verranno considerate valide ai fini della classifica.

