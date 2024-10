Teatro di Strada. Valorizziamo il territorio

PESCIA

Il vicesindaco Luca Tridente ha preso parte al convegno organizzato da alcuni parlamentari sul tema della valorizzazione dei teatri di città e dei festival di strada. "È stato un pomeriggio molto interessante, di confronto anche con sindaci di altri comuni d’Italia che organizzano manifestazioni di strada- spiega -ho raccontato dell’importanza che queste manifestazioni ricoprono per i territori, portando numerosi visitatori e dando lavoro a molte persone tra artisti, indotto e attività locali. A Pescia abbiamo l’esperienza del Pinocchio Street Festival, di cui l’anno prossimo ricorrerà la decima edizione, ormai diventata manifestazione di livello regionale che quest’anno ha portato David Riondino, solo per citare uno degli ospiti più importanti. Ma non ci siamo fermati: quest’anno è nato ‘Stupore’, realizzato a San Quirico, che ha permesso di conoscere e rivivere alcune peculiarità della nostra montagna. Come amministrazione crediamo molto nel teatro di strada anche come fattore sociale e comunitario dove famiglie e bambini si divertono e fanno vivere i nostri borghi. Ho sottolineato anche l’importanza del teatro come strumento di socialità per i ragazzi, vista l’epoca della tecnologia e di un sempre maggiore contatto virtuale a discapito di una socialità fatta di contatti e rapporti reali. Grazie alla compagnia pesciatina Il Teatro dei Garzoni, che organizza, con il patrocinio del Comune, corsi di teatro per i ragazzi delle scuole elementari e medie, e l’anno scorso realizzò lo spettacolo ‘Gianburrasca’ con tanto divertimento da parte dei ragazzi stessi. Il teatro urbano è essenziale per la vita dei paesi, ma non può essere solo compito delle Amministrazioni Comunali: anche il Governo nazionale deve sostenere queste iniziative in crescita.

Emanuele Cutsodontis