Sparacello con Cardella

Niente stravolgimenti o voli pindarici, solo qualche correttivo. Con questo pensiero si è avvicinato al match Domenico Giacomarro, che ha seguito con grande attenzione le ultime sedute d’allenamento della sua Pistoiese in vista della partita contro il Fiorenzuola. Come aveva detto lo stesso allenatore dopo la gara di Coppa Italia, ad essere sbagliato era stato l’approccio alla partita, troppo rinunciatario e remissivo. Proprio per questo motivo, il tecnico della Pistoiese non rivoluzionerà l’undici che alle 15 andrà in campo al Pavesi, anche se qualche modifica rispetto ad una settimana fa è attualmente al vaglio dello staff tecnico.

Ciò che non cambierà sarà il modulo: gli arancioni giocheranno ancora con il 3-5-2, che a maggior ragione con l’arrivo di Pinzauti diventerà il modulo di riferimento sul quale l’Olandesina dovrà costruire i propri successi. In porta spazio a uno dei 2006, ma ancora non è stato deciso se giocherà Lagonigro o Cecchini. Il primo, titolare in quel di Tavarnelle, ha dimostrato qualche incertezza soprattutto in fase d’impostazione, ma pare essere ancora davanti all’ex Lecco nel ballottaggio, che si prospetta comunque serrato fino a poche ore dal match.

Non cambierà il terzetto difensivo che ha debuttato in Coppa Italia, con Polvani ad agire da terzo di destra, Bertolo sulla corsia opposta e Mazzei deputato di guidare la retroguardia come centrale. In mediana si rivedranno ancora Tanasa e Greselin, il primo deludente col San Donato, il secondo unico a provare ad accendere la luce nel buio generale. Assieme ai due potrebbe rivedersi Andrea Caponi, che domenica scorsa era stato in panchina per l’intera durata del match. Il numero otto è in ballottaggio con Grilli, titolare in Coppa, e Basanisi per completare la cerniera mediana. Nel caso in cui giocasse un over, a farne le spese sarebbe Kharmoud, che verrebbe rilevato dal 2004 Dibenedetto sulla fascia sinistra della linea a cinque di centrocampo. A destra invece spazio ancora a Diodato, autore di una prestazione in crescita a Tavarnelle.

Nel duo d’attacco verrà confermato Cardella, ancora alla ricerca del miglior stato di forma, mentre potrebbe cambiare la spalla del numero nove. Il favorito per una maglia da titolare è infatti Claudio Sparacello, che dovrebbe prendere il posto di Tascini nella coppia offensiva. Tra i convocati figurano anche il difensore Donida, rientrato dall’infortunio, e l’ultimo acquisto Lollo, mentre non saranno del match Corvino, assente per motivi familiari, e il 2006 Cuomo.

