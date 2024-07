Sogno a cinque cerchi, Pistoia c’è. Ma per numero di atleti in gara è agli ultimi posti della classifica

PISTOIA

Sessantesimo posto su 82 province d’Italia che, nelle Olimpiadi di Parigi pronte a scattare venerdì prossimo con la cerimonia d’inaugurazione, avranno propri atleti rappresentati. Per la provincia di Pistoia il resoconto pubblicato ieri da "Il Sole 24 Ore" non è troppo lusinghiero nell’analisi condotta dallo studio Pts, lo stesso che per il quotidiano economico ogni anno realizza il tanto temuto "Indice di sportività", con il territorio che è difeso dai due atleti che saranno presenti in Francia, ovvero Gabriele Rossetti nello skeet e Giulia Gabbrielleschi nel nuoto di fondo. I numeri che scaturiscono da questa classifica vengono tirati fuori dal rapporto che c’è, per ogni provincia, tra la popolazione residente al 1° gennaio scorso ed il numero di atleti che saranno fra i 403 campioni che difenderanno la maglia tricolore nella kermesse a cinque cerchi in terra parigina.

Il guaio, si fa per dire, per Pistoia è quello di trovarsi all’interno della regione d’Italia con la più alta percentuale di province rappresentate, ovvero il 100 per cento con 10 su 10, a parimerito – ma con valor inferiori – di Trentino Alto Adige (2) e Friuli Venezia Giulia (4). Con queste premesse, è ovvio che la competizione in Toscana è davvero particolarmente elevata se si pensa che nella top 10 ci sono Livorno con 3,68, Massa Carrara (2,75), Pisa (2,67) e Siena (2,52) che chiude al decimo posto.

A livello nazionale, però, la classifica è guidata addirittura da Oristano che con quattro atleti presenti alle Olimpiadi, e in rapporto alla propria popolazione, è al comando con 4,60. Livorno, comunque, si conferma ai vertici oramai da anni potendo contare su una buona pattuglia di nuotatori ma anche molto altro. Per Pistoia, come detto, 60° posto (9° in Toscana) con l’indice a 0,56 alle spalle di Venezia e Salerno ma davanti, di una incollatura, di Cuneo (0,55), Treviso e Macerata (0,54).

Un valore che, inutile girarci intorno, poteva essere persino più basso se si considera che la qualificazione di Giulia Gabbrielleschi è arrivata davvero all’ultimo tuffo poche settimane or sono mentre, dall’altro lato, ci sarà un Gabriele Rossetti che proverà a rilanciarsi anche in chiave olimpica ricordando la medaglia d’oro conquistata a Rio 2016. Alle spalle di Pistoia in Toscana c’è soltanto Arezzo con 0,49. Per Pistoia valori comunque simili rispetto all’edizione di Tokyo 2020 (disputata nel 2021 causa Covid-19) quando si registrava la partecipazione, ancora una volta, dello stesso Gabriele Rossetti più il judoka Nicholas Mungai e con l’aggiunta, da pistoiese acquisito, di Vincenzo Nibali nel ciclismo.

Saverio Melegari