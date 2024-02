Si fanno aprire la porta e poi derubano gli anziani: tre colpi

Furti in appartamento sulla Montagna Pistoiese. Il primo, andato purtroppo a buon fine per le malviventi, si è verificato a Cutigliano quando, due donne di età apparente compresa tra i quaranta e i cinquant’anni, entrambe ben vestite una di corporatura robusta e l’altra più magra, hanno suonato il campanello di una casa del paese dichiarando alla signora che le ha aperto, di aver bisogno di un abito da sposa. Al diniego di questa, in quanto si trattava di un lavoro che non poteva fare, una delle due complici avrebbe reagito iniziando una interminabile esposizione del perché si sposava in età matura e tante altre storie, evidentemente tutte indirizzate a trovare il modo di introdursi in casa, operazione che alla fine è riuscita chiedendo un bicchiere d’acqua, che la malcapitata signora le ha accordato accompagnandola in cucina.

Nel frattempo la complice si è introdotta in camera portando via un portafoglio contenente una cifra di contanti abbastanza importante e degli oggetti preziosi, tra cui degli anelli e un bracciale, che erano sul cassettone. Da quanto si viene a sapere le due probabilmente erano italiane e parlavano con buona proprietà di linguaggio. Dopo che si sono allontanate, la vittima si è recata nella camera notando che la stanza non era in ordine, diversamente da come l’aveva lasciata, da un rapido controllo ha preso consapevolezza del furto ed ha avvertito il fratello che ha allertato i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti.

Potrebbero essere le stesse persone le autrici di un tentativo di furto a La Lima, nel Comune di San Marcello Piteglio: le due hanno approcciato con le medesime modalità una signora novantaquattrenne del paese ma, quest’ultima non si è lasciata abbindolare e, nonostante l’insistenza e la fantasiosa molteplicità delle argomentazioni, ha informato le donne che in casa c’erano persone con qui stava intrattenendosi, le ha quindi rispedite "a bocca asciutta". Né la balla del vestito da sposa né quella del bicchier d’acqua hanno ottenuto l’effetto sperato lasciando così le malviventi a mani vuote. Anche da Lizzano giunge la segnalazione di un analogo tentativo. Da quanto emerge sembra che si tratti di persone informate sulle abitudini delle vittime.

Andrea Nannini