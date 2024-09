Scontro fra due vetture e un autobus. Tanta paura sulla via Fiorentina

PISTOIA

Per fortuna, è proprio il caso di scrivere, soltanto un grosso spavento per un incidente tra due autovetture e un bus Fap avvenuto sulla via Fiorentina, a Bottegone, ieri mattina. Sarebbe potuto andare peggio. Ai soccorritori (tre ambulanze, di Misericordia Pistoia e Misericordia Bottegone e della Croce Verde di Chiazzano) e alla pattuglia della Polizia Municipale intervenuti sul posto, la scena che si è presentata innanzi agli occhi è apparsa decisamente forte, per non dire di più.

A un incrocio, non rispettando lo stop, la macchina guidata da una signora è entrata sulla via Fiorentina in testa-coda, carambolando contro il bus, che stava viaggiando in direzione Pistoia, e contro un’auto, con alla guida un giovane, che procedeva nell’altro senso di marcia. Paura, comprensibile, per il conducente del bus, i viaggiatori a bordo del mezzo e il ragazzo, panico per la donna, rimasta inizialmente intrappolata all’interno dell’abitacolo visto che gli sportelli, sbattuti, non si aprivano.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pistoia per estrarre la persona, che è arrivata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Jacopo in codice giallo (emergenza con rapido accesso alle cure), molte ammaccature ma senza pericolo di vita. Nessun guaio fisico, invece, per tutti gli altri involontari co-protagonisti della vicenda, ma davvero tanto, tanto spavento. "Ai nostri occhi, così come a quelli dei presenti, la scena era drammatica – ci ha riferito uno dei volontari della Misericordia di Pistoia –, ma per fortuna senza gravi conseguenze". Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Pistoia.

Gianluca Barni