Sarripoli e Bottegone inseguono il San Felice

L’undicesimo turno di campionato di Terza categoria si è chiuso domenica scorsa, ma alcune formazioni sono già pronte a ritornare in campo visto che stasera si terrà la seconda giornata della Coppa Pezzimenti. Andiamo comunque per ordine, riavvolgendo il nastro sino allo scorso fine settimana. È il San Felice a fare l’andatura: il 3-0 inflitto al Cerbaia vale il mantenimento del primato a 31 punti con tre lunghezze di vantaggio sull’Arci Sarripoli secondo (che ha espugnato il campo del Montale Pol. 90 grazie ad una rete di Marini che ha certificato l’1-0). Nemmeno le altre inseguitrici hanno tuttavia la minima intenzione di mollare: c’è il Bottegone terzo (dopo demolito a domicilio la Ligacutiglianese, grazie ad una doppietta di Barontini e ad un acuto di Conti) ed il Ramini quarto (con Biagioni, Ricci e Sauro capaci di certificare il 3-1 sul Capostrada). Si è invece fermato l’Olmi, battuto a sorpresa per 2-1 sul proprio campo dallo Sporting Casini. Il Valenzatico ha superato 3-1 i cerretesi dello Sporting Lazzeretto, mentre l’Olimpia Pistoiese ha vinto a Prato per 2-1 sul Prato Nord U21 e l’Hitachi ha pareggiato 1-1 con il San Piero.

Poi ci sono le valdinievoline che disputano il campionato di Lucca, nel girone B: Capalbi ha messo la firma sull’1-1 interno del Bioacqua (quinto nel girone B) con lo Spianate. Il Traversagna ha imposto un 2-0 al Veneri, mentre il Borgo Pittini ha perso con il medesimo risultato fra le mura amiche contro il Vorno. Avanti tutta con la Coppa dicevamo, con fischio d’inizio fissato per le 21 odierne: Real Borgo Pittini–Bioacqua Le Case, Sarripoli–San Felice, Hitachi–Valenzatico ed Olmi–Montale Pol.90 Antares. Partite che rappresenteranno un antipasto in vista del prossimo weekend: sono competizioni diverse e non è escluso che qualche squadra non faccia turnover, ma vincere com’è noto aiuta a vincere.

Giovanni Fiorentino