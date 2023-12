Sales account e non solo per il Gruppo Damiani

Il gruppo Damiani, storica azienda di commercializzazione e creazione di gioielli di alta gamma e di design, ricerca sales account che lavorerà sul territorio della Toscana ed Emilia Romagna. Tra i requisiti richiesti: conoscenza del territorio e dei principali rivenditori di gioielleria e orologeria, conoscenza di Kp, Office e Excel a livello avanzato. La risorsa si occuperà di analisi di mercato e sviluppo di concessioni e riorganizzazioni del territorio in termini di distribuzione. Inoltre, per la boutique all’interno della Rinascente di Firenze, Damiani ricerca addetto alle vendite con esperienza, conoscenza della lingua inglese e spiccato orientamento al cliente. Orario full time. Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: careers.damianigroup.com. Damiani Group è una società italiana di beni di lusso, che progetta, produce e distribuisce gioielli, orologi e articoli luxury. È proprietaria di sei brand, tra i più rappresentativi del Made in Italy, quali Damiani, Salvini, Bliss, Rocca 1794, Calderoni e Venini.

Monica Pieraccini