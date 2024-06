Riapre il box informazioni. Festa in piazza del Popolo

La stagione turistica non dovrebbe fermarsi mai, ed è per questo che trovare un punto informazioni sempre aperto nel centro città è un importante biglietto da visita anche per Montecatini. E’ stata festeggiata ieri sera con una coppa di spumante offerta a tutti i passanti la riapertura del box informazioni in piazza del Popolo. Il punto di accoglienza per i visitatori della città termale è stato riaperto grazie ad un progetto predisposto dall’ippodromo Snai Sesana in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dopo un lungo periodo di inutilizzo, questa struttura in ghisa artistica collocata nel salotto buono della città, tornerà a fornire informazioni in merito alle strutture alberghiere, alla ristorazione, alla rete commerciale, alle terme, alla funicolare e a tutto quello che verrà ospitato in città con particolare riferimento all’intrattenimento ed allo spettacolo.

Personale qualificato fornirà tutte le notizie in merito all’ippodromo Snai Sesana ed alla sua 109ma stagione ippica di corse al trotto: sarà possibile prenotarne i servizi e, se fortunati, farsi una bella passeggiata in carrozza dall’albergo fino all’ippodromo e ritorno. Sarà possibile anche seguire, tramite dei grandi schermi le attività previste nel corso della stagione e tutte le iniziative collaterali per le quali il Sesana è stato innovativo a livello nazionale ed oltre.

Il box informazioni rimarrà aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, al mattino e al pomeriggio fornendo un servizio completamente gratuito rivolto ai turisti e ai residenti. Con questa iniziativa, la cui conduzione è affidata all’associazione culturale Pinocchio 3000 e che segue di poco l’apertura del centro di allenamento e addestramento, la Snaitech intende rafforzare il suo rapporto con la città che ha nell’ippodromo Sesana un suo punto di forza da tutti apprezzato. E ieri sono state molte le persone che si sono fermate in piazza del Popolo incuriosite dalla novità. Una piccola festa cittadina che ha portato allegria e un apertitivo offerto a tutti.

Da oggi il box informazioni sarà attivo, sperando che dia impulso alla rinascita di una città e di un territorio ricchi di bellezze, di attrazioni e possibilità di divertimento per tutti i gusti, dalle famiglie alla clientela più matura.