Riaperto dopo cento giorni il cantiere per il parcheggio di Pontepetri

A Pontepetri è stato riaperto il cantiere del nuovo parcheggio, dopo che lo stop ai lavori aveva lasciato il paese con il fiato sospeso. La spiegazione risiede nell’abituale dolente convivenza con la burocrazia. Dopo che il Comune di San Marcello Piteglio aveva chiesto ad Anas le autorizzazioni necessarie, trascorsi senza ricevere risposta i mesi previsti dalla normativa, i lavori sono iniziati in base al principio del silenzio assenso. A quel punto Anas ha chiesto di fermare le opere, motivando la richiesta di sospensione per portare a termine la parte autorizzativa: che il luogo venisse censito come parte del centro abitato. Dopo aver compilato diligentemente tutti i fogli, i lavori sono ripartiti e sono state fatte le terre armate, la stessa tipologia costruttiva utilizzata per i lavori lungo la Statale 66. Il parcheggio è realizzato su di un solo livello e senza muro di contenimento in cemento armato. La soluzione si basa sull’equilibrio ottenuto dalla somma di rete metallica posta in modo adeguato alla pendenza, in modo che tutto si autosostenga, poggiato su una sorta di parallelepipedo romboidale. Questa parte del lavoro è stata realizzata nell’ultimo mese, dopo lo stop di quasi cento giorni. Ovviamente il ritardo accumulato andrà a incidere sulla fine dei lavori, a oggi si conta di iniziare dalla regimazione delle acque, l’impianto di illuminazione, i muretti e la scala per raggiugere il giardino pubblico del paese, recentemente riqualificato. Conclusi questi lavori ci vorranno due mesi per fare asciugare e assestare la terra. Poi si farà la pavimentazione dei circa 600 metri quadrati e il parcheggio diventerà disponibile per le 19 vetture che vi saranno ospitate, di questi posti uno sarà riservato a disabili. L’intero intervento, il cui costo previsto ammonta a 138mila euro, è stato affidato alla Elledilizia Srl con sede in Viale Adua a Pistoia.

Andrea Nannini