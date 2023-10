Punto prelievo del "Ceppo" 3 giorni di stop

Il Punto Prelievo del presidio "Il Ceppo" in piazza Giovanni XXIII resterà chiuso da oggi fino a venerdì compreso. La temporanea sospensione dell’attività è necessaria per un intervento di ammodernamento nelle procedure di automazione, con l’introduzione di nuove strumentazioni al laboratorio di patologia clinica del San Jacopo. La struttura, già di alto livello tecnologico ed informatico, è un gigante in termini di produttività, con oltre 15mila esami ogni giorno. Le attività di accesso diretto al presidio "Il Ceppo" riprenderanno il giorno 30 ottobre. L’attività di prelievo ematico sarà assicurata negli altri punti prelievo secondo il calendario delle prenotazioni e, ad accesso diretto, per le sole urgenze prescritte dal medico.