Primo giorno senza gli autobus. Disagi lungo la via Montalese. E gli utenti invocano le navette

Il ponte del Pontenuovo sarà chiuso totalmente al traffico da mercoledì 23 ottobre al 20 dicembre 2024. Lo dispone un’ordinanza della Provincia di Pistoia che motiva la misura con i lavori sul ponte che non consentono il mantenimento della circolazione veicolare. In particolare l’ordinanza cita una nota della direzione dei lavori dell’8 ottobre scorso secondo la quale: "La struttura del ponte non è verificata per i carichi verticali da norma e che durante le lavorazioni, che prevedono la demolizione controllata della soletta e successiva ricostruzione, non è possibile consentire ulteriori sollecitazioni oltre a quelle previste per le lavorazioni stesse".

I lavori, che la Provincia ha affidato alla ditta Aura srl con sede legale a Marigliano, in provincia di Napoli, consistono: "In un primo stralcio finalizzato alla messa in sicurezza e adeguamento statico dell’infrastruttura, consistenti nella demolizione e ricostruzione della soletta esistente, oltre a nuovi dispositivi di ritenuta laterale".

Si prospettano quasi due mesi, se i tempi verranno rispettati, di forti disagi per gli utenti della strada e soprattutto per i residenti dei centri abitati lungo la montalese, in particolare Pontenuovo e Santomato. I disagi sono già iniziati ieri per chi utilizza il trasporto pubblico perché i percorsi e gli orari degli autobus che passano dalla montalese sono radicalmente cambiati in seguito all’inizio dei lavori sul ponte. Sono state soppresse molte fermate, sia in via Sestini al Pontenuovo che a Santomato. Ieri era il primo giorno senza bus e le conseguenze sono state pesanti. Alle ore 8.25, una mamma e due bambini aspettavano inutilmente il bus alla fermata vicino al circolo Arci di Santomato. Malgrado l’informazione sul sito di Autolinee Toscana e gli avvisi esposti a ogni fermata, qualcuno ci ha provato ugualmente ad andare alla fermata, anche perché il ponte del Pontenuovo ieri è restato aperto e quindi c’è chi ha sperato che l’autobus passasse ancora per un giorno. "I miei figli vanno a scuola a Candeglia – spiega la giovane mamma – e ogni mattina io li accompagno all’autobus e poi vado a lavoro. Ora dovrò chiamare mio marito che mi venga a prendere per portare i ragazzi a scuola". "Io non ho patente e macchina – dice una signora residente nella zona – e uso sempre e solo l’autobus, talvolta per andare a Montale e altre volte per andare a Pistoia. Ora non ci resta che andare a piedi fino a Montale per raggiungere la prima fermata disponibile, ma sono un paio di chilometri. E’ un disagio troppo grosso. Per i residenti avrebbero dovuto pensare a una navetta".

Giacomo Bini