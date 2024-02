Primi rinvii delle sfilate di Carnevale

L’ultimo corso del Carnevale di Pistoia in programma per domenica è stato rimandato a quella successiva, il 18 febbraio. Le previsioni meteo previste per questo fine settimana non promettono niente di buono e per questo il Comitato Cittadino di Pistoia, organizzatore della manifestazione, ha deciso di rimandare il corso mascherato. Dopo due sfilate con il sole che ha fatto da corollario a giornate di divertimento, risate, musica e colori, per quest’ultimo corso Giove Pluvio ha deciso di tirare un brutto scherzo che, pur essendo in pieno periodo di carnevale, non sarà apprezzato. Ufficiale anche il rinvio del Carnevale di San Marcello: l’appuntamento è stato spostato a domenica 18 febbraio.