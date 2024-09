Polizia, Ingegneri saluta. L’omaggio dei colleghi

E’ arrivata la pensione per il sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato dottoressa Maria Grazia Ingegneri che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. Una professionista molto stimata, la dottoressa Ingegneri che, negli oltre trentacinque anni di servizio ha ricoperto importanti e prestigiosi incarichi. Una carriera di livello, la sua, che si conclude nella città di Pistoia. Il percorso professionale del sostituto commissario coordinatore iniziò invece alla digos della Questura di Genova dove prestò servizio dal 1987 al 1996. Subito dopo ci fu l’arrivo nella nostra zona. Nel 1996 la dottoressa Ingegneri venne infatti trasferita alla Questura di Pistoia, quale responsabile della sezione ordine e sicurezza pubblica dell’ufficio di gabinetto. Stimata e conosciuta lascia sul territorio e nelle istituzioni un segno di grande impegno e capacità.

"La sua elevata professionalità, non comune competenza ed alto senso del dovere – spiega una nota di saluto, arrivato il momento della pensione – ne hanno fatto un sicuro punto di riferimento per l’intera comunità in un settore così delicato e nevralgico a salvaguardia e tutela dei diritti di ogni cittadino".