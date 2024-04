Playoff all’orizzonte. Quarrata va a Varese

Penultimo turno di play-in Silver nel campionato di serie B Interregionale, ultima giornata della seconda fase, promozione e salvezza, nel torneo di serie C. In B interregionale, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, già qualificato ai playoff e in un eccellente stato di forma, giocherà domani, domenica 14 aprile, dalle 18 a Varese contro Campus: all’andata, i quarratini inflissero ai lombardi un’autentica lezione di gioco, terminata col sonoro punteggio di 100-77. Stanno tutti bene, i ragazzi allenati da Alberto Tonfoni: vogliono chiudere la seconda fase, manco a dirlo, con un tonificante successo: vincere, infatti, aiuta a vincere.

Nel campionato di Serie C, seconda fase promozione, domenica dalle 18 a San Vincenzo l’Endiasfalti Agliana cercherà i 2 punti-playoff. "Roster al completo, anche se Emanuele Rossi non è al meglio per una lieve distorsione a una caviglia – ci rendono edotti dall’ambiente neroverde –. Con una vittoria, saranno playoff (quarto posto, ndr), mentre in caso di sconfitta, se il Pino Dragons dovesse perdere contro il Costone Siena, sarebbero egualmente playoff. Se invece Agliana perdesse e il Pino vincesse, niente playoff purtroppo. Contro, ci sarà San Vincenzo, un’ottima squadra trascinata da Bianchi, un lusso per questa categoria; formazione già qualificata ai playoff col terzo posto in solitaria".

Sempre per la Serie C, ma per l’ultima di qualificazione, dalle 18.15 di oggi Gioielleria Mancini Monsummano sul terreno dell’Unione Sportiva Livorno e Valentina’s Bottegone contro la Fides Livorno alla palestra Martin Luther King.

Gianluca Barni