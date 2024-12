Pistoiese vs Forlì: sfida cruciale in Serie D per il primato del Girone D

Il piatto forte della quindicesima giornata del Girone D di Serie D sarà senza dubbio la sfida tra Pistoiese e Forlì, in programma questo pomeriggio al Melani. Un incrocio tra due delle formazioni che, insieme al Ravenna, verosimilmente proveranno a giocarsi fino in fondo il primo posto.

Entrambe le squadre ci arrivano col vento in poppa: la formazione arancione ha ottenuto nove punti in quattro gare sotto la gestione di Alberto Villa, mentre i romagnoli sono reduci da cinque successi nelle ultime sei partite. "Affronteremo una squadra che ha perso solo due partite e ne ha vinte ben nove – ha sottolineato l’allenatore della Pistoiese alla vigilia – e che è stata costruita per fare qualcosa di importante. Il successo esterno con la Zenith ci ha aiutato a lavorare meglio in settimana, ma quello che adesso ci serve è la continuità di risultati. Per una squadra come la nostra che deve rincorrere e per il cammino che abbiamo intrapreso, è fondamentale non sbagliare la gara di domani sul piano dell’approccio".

Gli orange affronteranno un Forlì in ottima salute e che arriva dal roboante 6-1 inflitto al Ravenna: "Si tratta di una squadra – ha proseguito Villa – che occupa bene gli spazi in ampiezza e che sa tessere eccellenti trame di gioco. A differenza nostra hanno avviato un percorso in estate e lo stanno portando avanti grazie anche agli ottimi risultati, che ci dicono che si tratta di una delle squadre più in forma del girone. Firmare per il pareggio non è nel mio modo di vedere il calcio, dobbiamo giocare sempre per vincere perché ne abbiamo le qualità e perchè al gruppo voglio trasmettere un certo tipo di mentalità".

Villa si è poi soffermato sui due nuovi acquisti, Stickler e Foresta: "Entrambi sono ragazzi funzionali al nostro progetto, perchè come ho sempre detto faremo solamente innesti mirati. Anche perchè penso che i migliori acquisti li abbiamo in casa e sono i quattro giocatori ai box per infortunio da settimane".

A proposito di campo, non sono previsti stravolgimenti di formazione in casa Pistoiese, con l’unico cambio rispetto a sette giorni fa che sarà di quello di Diodato, fermo per un problema alla caviglia, che sarà rimpiazzato da Stickler. Gli altri interpreti saranno gli stessi visti nelle ultime uscite, con la conferma del 3-5-2. Pochi cambiamenti all’orizzonte anche per il Forlì, col tecnico Alessandro Miramari che riproporrà il consueto 4-3-3. A disposizione il difensore Masini e, probabilmente anche Luca Lombardi, l’ultimo arrivato. Assenti invece Rossi, Lilli, Merlonghi e Lupatelli.