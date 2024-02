Pistoiese sotto i riflettori. Blitz di ’Striscia’ nella sede

PISTOIA

La Pistoiese (e la città di Pistoia) a ’Striscia la notizia’? Non uno scherzo, ma qualcosa che presto dovrebbe diventare realtà. Quello di ieri sembrava un giorno come tanti in casa arancione: squadra regolarmente in campo per la seduta d’allenamento, consueta conferenza di presentazione di un giocatore e preparativi in atto per la partita di domenica col Forlì. Insomma, niente per il quale mettersi le mani nei capelli. Ma la storia recente ci insegna che quando si parla di Pistoiese la sorpresa, a prescindere che sia positiva o negativa, può essere sempre dietro l’angolo. Ed ecco che a metà pomeriggio, all’improvviso, dalle parti di via delle Olimpiadi spuntano una troupe della nota trasmissione di Antonio Ricci, ’guidata’ dall’inviata Chiara Squaglia. Con ogni probabilità l’intento era quello di far luce sulle vicissitudini societarie del club, imbastendo un dialogo col dimissionario garante del trust Maurizio De Simone che in quel momento si trovava all’interno della sede orange.

Missione dunque compiuta per la giornalista, come ha confermato poi la stessa Pistoiese, sollecitata sul tema. "C’è stato un dialogo cordiale con gli inviati del programma ’Striscia la Notizia’ – fa sapere la società arancione – durante il quale sono stati toccati diversi temi. Nel corso della chiacchierata tra la giornalista e Maurizio De Simone si è parlato sia del lato sportivo, e conseguentemente degli obiettivi della società legati alla stagione e al campionato, sia delle dimissioni del garante e dei possibili scenari futuri. Come già fatto in passato – aggiunge il club –, la società ha mostrato il quadro economico dell’Us Pistoiese 1921 alla giornalista, la quale era in possesso di alcune informazioni non veritiere".

La puntata con il servizio legato alla Pistoiese dovrebbe essere trasmessa in questi giorni, anche se ancora non è dato sapere in quale data. La società, tuttavia, sembra essere tranquilla relativamente al quadro emerso. Intanto, in attesa di capire le novità societarie, il club ha diramato anche una breve nota affermando che "nella giornata odierna (giovedì, nda) i nuovi tesserati, compresi i membri dello staff tecnico, hanno ricevuto la prima mensilità". Un atto doveroso, che mette a tacere i primi malumori all’interno della rinnovata truppa.

Michele Flori