Pistoiese, la risalita passa da Prato. Con la Zenith per il cambio di passo

Esame Zenith Prato per la Pistoiese, che nel quattordicesimo turno del girone D di Serie D farà visita alla formazione rossoblu al Lungobisenzio. Un match, quello in programma questo pomeriggio alle 14.30, nel quale gli arancioni dovranno provare a conquistare i tre punti anche e soprattutto per sbloccarsi in modo definitivo lontano dal Melani. In trasferta infatti la Pistoiese ha vinto solamente una volta da inizio anno, lo scorso 22 settembre col Progresso, e un cambio di passo fuori casa sarà fondamentale per rosicchiare punti sulla vetta della classifica, occupata al momento dal Tau Altopascio.

L’avversaria di giornata, la Zenith guidata dall’esperto tecnico Simone Settesoldi, occupa il penultimo posto in graduatoria con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e otto sconfitte. Una gara sulla carta abbordabile? No, almeno secondo l’allenatore Alberto Villa: "La Zenith è una squadra che ha valori tecnici importanti e fino ad oggi ha raccolto meno di quanto seminato. Indubbiamente ha meno esperienza rispetto a compagini come la nostra, ma nelle partite giocate da inizio anno ha sempre provato a giocare a calcio senza timori reverenziali. In più occasioni ha messo in difficoltà gli avversari di turno e proprio per questo si tratta di una di quelle partite da prendere con le molle. Noi dobbiamo giocare la nostra partita con la consapevolezza di dover cambiare passo in trasferta".

In casa Pistoiese non arrivano buone notizie dall’infermeria, visto che saranno ancora assenti Bertolo, Donida e Tascini, oltre allo squalificato Kharmoud. Quattro pedine importanti a cui Villa dovrà rinunciare anche per questa sfida: "La situazione non è cambiata rispetto allo scorso match - ha commentato l’allenatore - e sarà così anche per le prossime due domeniche, almeno. Come dico sempre voglio pensare ai ragazzi che ci sono, in settimana abbiamo lavorato molto bene e non posso che essere fiducioso".

Uno dei temi che presto sarà d’attualità riguarda il calciomercato. La finestra dei trasferimenti tra i dilettanti si è aperta infatti nella giornata odierna e, come detto dallo stesso Taibi, la Pistoiese interverrà in entrata con almeno quattro acquisti: "Dobbiamo cercare giocatori che facciano al caso nostro – ha sottolineato Villa –. Le figure che arriveranno saranno pertinenti al progetto, come lo sono Accardi e Maldonado. La società è pronta ad intervenire, le priorità sono gli under perché numericamente siamo pochi in quel reparto. L’obiettivo è creare una competizione interna che possa giovare a tutti". In chiusura infine un’amara considerazione da parte di Villa sull’assenza del pubblico pistoiese: "Quando manca il pubblico è sempre una sconfitta per il calcio. Gestire l’arrivo di 200 o 300 persone sarebbe stato possibile, se ci fosse stata la volontà".

Michele Flori