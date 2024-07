Pellegrinaggio alla Croce di Belvedere e apericena al tramonto

Domenica 7 luglio il Vicariato di Casalguidi propone lo storico pellegrinaggio alla Croce di Belvedere, con partenza fissata alle 17,50 presso l’azienda agricola Stirpe dove. Il pellegrinaggio si concluderà poi alle 18,30 con una messa officiata sul posto. Per arrivare al punto di ritrovo, si può impostare sul navigatore via San Martino in colle, Monsummano. Una volta imboccata la strada proseguire seguendo i cartelli che indicano l’azienda agricola Stirpe.

L’azienda può anche essere raggiunta recandosi in auto al vecchio convento Le Grazie e, da lì, proseguendo a piedi. I più audaci potranno affrontare invece un percorso che, dall’antico borgo di Vinacciano, si snoda sulla "Romea Strata" per giungere infine all’azienda agricola Stirpe e da lì iniziare l’ascesa alla Croce del Belvedere. A fine manifestazione, sarà possibile restare all’azienda agricola Stirpe per un apericena. Prenotazioni: Laura (347 2801247) o Mara (338 1165490).