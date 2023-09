"Oscar" ai ragazzi dell'Oami di Quarrata: l'Open Day

"Quarrata ci vuole bene. Per questo abbiamo pensato: come possiamo ricambiare Quarrata?" è così che Mariarosa Bragion (nella foto), responsabile del centro Oami di Quarrata, ha voluto spiegare le ragioni dell’open day, che ha tutte le caratteristiche di una festa, organizzato per il prossimo sabato, 23 settembre, alle 16. Per un giorno, la struttura che ospita il centro diurno di via Corrado da Montemagno diventerà il Dolby Theatre di Los Angeles dove vengono attribuite le ambite statuette dell’Academy awards. "Porte aperte alla città. Chi entra entra, siete tutti invitati e al massimo ci si stringerà un po’, che così ci si conosce meglio e prima" prosegue l’infaticabile Mariarosa, punto di riferimento e "capobranco" come ama definirsi lei, dei suoi ragazzi speciali. E per far sentire tutti protagonisti, l’occasione sarà una consegna degli Oscar a tutti, con tanto di motivazione e applausi. Sono quindici i ragazzi della struttura, a cui andrà la statuetta dorata. "La casa sarà aperta per le visite e la conoscenza a tutti – spiega ancora Mariarosa –, ma siccome qui lo è già da sempre a chiunque si affacci, noi in più ci aggiungiamo la festa. Anche il sindaco ci ha promesso di essere presente alla nostra festa degli Oscar". A chi vorrà partecipare, è consigliato portare un cartellino con il film preferito, e qualcosa nel travestimento che ricordi il personaggio del cuore". L’open day dell’Oami gode del patrocinio del Comune di Quarrata.

D.G.