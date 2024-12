Opere nel giardino di Villa Rospigliosi. E inventario dell’archivio Sigfrido Bartolini

La lista significativa di interventi che il bando ha reso possibili non è affatto conclusa. il bando – spiega la nota di Fondazione Caript – ha premiato poi il progetto di manutenzione straordinaria del giardino storico di Villa Rospigliosi a Spicchio, nel comune di Lamporecchio. L’intervento – viene specificato – è mirato a un restyling completo, con la sistemazione di strade e illuminazione, la sostituzione degli arredi e la riqualificazione del verde.

La Fondazione si è mossa mettendo al centro dell’impegno un concetto chiave: preservare e valorizzare il patrimonio culturale ritenendo che questo non può che essere un impegno condiviso a tutti i livelli della comunità. Infatti per la linea del bando dedicata alla salvaguardia e valorizzazione di beni mobili, è sostenuto il progetto della Fondazione Luigi Tronci di Pistoia dedicato al restauro, inventario e digitalizzazione dell’importante collezione di strumenti musicali. Tra altri interventi cofinanziati sono quelli per l’inventario e la digitalizzazione del fondo fotografico dell’archivio Sigfrido Bartolini e dell’archivio storico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Gli esiti integrali del bando Restauro 2024, rivolto a enti pubblici, enti ecclesiastici e religiosi ed enti del Terzo Settore, sono pubblicati su fondazionecaript.it nella sezione "Bandi e modulistica" e quindi consultabili da tutti.