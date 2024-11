Nuovi spazi di comunità. La cura della periferia: "Socializzazione e sport"

Tra i progetti ci sono il recupero dell’area sportiva nel parco di Monteoliveto a Pistoia, la sistemazione di un’area verde per realizzarvi un centro per attività sociali nel paese di Casamarconi, la riqualificazione dell’area giochi nel paese di Momigno e la realizzazione di un campetto di calcio a Pescia. Con l’edizione 2024 del bando Piccole Bellezze, Fondazione Caript sostiene sei progetti per riqualificare spazi che si trovano in stato di degrado da restituire alle comunità, investendovi circa 200mila euro.

"Anche con questo bando – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – il nostro obiettivo centrale è promuovere la coesione sociale. Per chi vive in un paese in particolare ma per ogni comunità in generale, avere a disposizione uno spazio dove incontrarsi e costruire assieme iniziative rappresenta una risorsa che incide direttamente sulla qualità della vita. Senza luoghi di socialità e di condivisione non possono esserci sviluppo per un territorio né prospettive per chi lo abita".

"Per questo abbiamo rivolto una particolare attenzione a realtà di periferia – aggiunge – . Ed è un orientamento che siamo intenzionati a valorizzare nei bandi che apriremo e nei progetti che sosterremo in futuro".

A Casamarconi, frazione montana del comune di Pistoia, l’unico spazio di socialità disponibile è costituito da un’area a verde, con un piccolo prefabbricato, un vetusto campo da tennis e una piccola piazzola. Da un’idea di uno studente del liceo artistico Petrocchi è nato il progetto di riqualificare questo luogo costruendovi, come primo intervento, una pensilina che offra riparo per potere svolgere all’aperto attività di vario ambito. Il progetto è curato dall’Unione Sportiva Casamarconi che si occuperà anche della manutenzione dell’area. A Bottegone, popoloso quartiere alla periferia della città, la Fondazione sostiene il progetto di trasformare l’attuale parcheggio retrostante il Circolo Arci in uno spazio per attività sociali, culturali e sportive. Sistemando pavimentazione e marciapiedi, installando piante, alberi e panchine, l’obiettivo è creare un nuovo punto di riferimento per la vita del quartiere. A Pracchia, sulla montagna pistoiese, con Piccole Bellezze è sostenuto il progetto della cooperativa sociale Istituto Farlottine per riqualificare e valorizzare antichi sentieri nei boschi attorno a Villa Zangheri, struttura di accoglienza per gruppi e famiglie.

Nel parco di Monteoliveto a Pistoia, dove già in passato Fondazione Caript ha sostenuto interventi di riqualificazione, il bando ha premiato il progetto dell’associazione Amici di Montuliveto per creare una nuova area sportiva fruibile liberamente dalla cittadinanza. Il progetto riguarda l’area del parco attualmente occupata da un campo di cemento e gomma per attività sportive non manutenuto e in forte degrado. Sempre di ambito sportivo è il progetto sostenuto a Pescia e proposto dall’associazione Asili Infantili. Si tratta, infatti, della realizzazione di un campetto di calcio amatoriale in via Pompeo, nel centro cittadino, a completamento di un parco giochi già disponibile. Nel paese montano di Momigno, infine, è sostenuto il progetto del Comune di Marliana per riqualificare l’area giochi che oggi è in pessime condizioni ed è stata ripetutamente oggetto di atti vandalici e furti. Si tratta, tra l’altro, di un’area degradata adiacente a uno spazio polifunzionale per attività ricreative e culturali.