Nuovi Equilibri: l’arte che unisce . Tra creatività e salute mentale

Appuntamento con l’arte domani, domenica 15 dicembre a Monsummano dove dalle 17 al Museo d’arte contemporanea del Novecento Mac,n, negli spazi espositivi al piano terra di Villa Renatico Martini si terrà l’inaugurazione di "Nuovi equilibri". La mostra, che deriva dal progetto realizzato grazie alla Fondazione Vivarelli in collaborazione con il centro Mah, boh! Della unità funzionale complessa salute mentale degli adulti della società della salute della Valdinievole, presenta le opere prodotte durante alcuni laboratori sul tema dell’equilibrio, progettati dal gruppo Fama come Valentina Lapolla, Rachel Morellet, Eva Sauer, Tatiana Villani, insieme ai giovani artisti Dafne Di Vaia, Edoardo Leva, Emiliano Masi, Fiammetta Perugi. La mostra, a cui hanno partecipato con le loro opere Lucia Agresti, Nicola Borracchini, Alessio Bruzzano, Sonia Capecchi, Andrea Carito, David Bonfanti, Nicoletta Bruni, Pierluigi Fontana, Francesca Ferraro, Mauro Guidi, Massimiliano Grassini, Roberta Giuntoli, Isabella Dei, Ilenia D’Aiuto, Paolo D’Auria, Emiliano Masi, Renato Russo, Germana Lorenzo, Marco Riccomini, Fiammetta Perugi, Andrea Ricci, Sergio Romano, Fabrizio Spadoni, Tiziana Pantone, Edoardo Leva, Dafne Di Vaia, Sergio Rossi, Emanuela Lepori, resterà visibile fino al 12 gennaio 2025. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Monsummano e presidente della società della salute Simona De Caro, il presidente della Fondazione Vivarelli Ugo Poli, la direttrice del servizio salute mentale Elisabetta Coli e per l’università di Firenze, Giacomo Bazzani.

Arianna Fisicaro