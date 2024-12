Nuove tariffe Taric: "Mancate riduzioni. Si è persa un’occasione"

Poche settimane fa la lista di opposizione Chiesina e le sue Frazioni aveva presentato in consiglio comunale una mozione per chiedere di rivedere il regolamento comunale sulla Taric, che prevede per tutte le utenze intestate al comune una riduzione del 90%. Il segretario Pd Carlo Cortesi interviene per sottolineare come nessuna altra utenza, di famiglie o imprese, abbia potuto contare su un’agevolazione di questa portata, e la proposta della minoranza sia stata bocciata con il voto contrario di tutta la maggioranza.

"Il centrodestra ha perso un’occasione per dare un segnale di attenzione a famiglie, imprese ed attività commerciali – afferma Cortesi – Siamo consapevoli che, con il passaggio a Taric, i costi complessivi si ripartiscono fra tutti i comuni aderenti, servirebbe una decisione presa a livello di Ato. Un sistema tariffario dove le famiglie hanno subito aumenti anche superiori al 50%, mentre il comune ha uno sconto del 90%, non è sostenibile".

E.C.