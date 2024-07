Nerozzi: "Ho comunicato che mi interessa far parte di tre commissioni"

Consiglio comunale domani, lunedì 29 luglio, alle ore 19, in sala consiliare, con l’interrogazione dei gruppi di opposizione, Pd e Agliana in comune, sulla mancata nomina del consigliere di maggioranza Alfredo Fabrizio Nerozzi nelle commissioni consiliari il 15 luglio scorso, all’insediamento. "Al primo consiglio non era presente Nerozzi – ricordano Pd e Agliana in comune –, abbiamo chiesto se fosse arrivata dal consigliere espressa richiesta di non partecipare alle commissioni. Non avendo avuto risposta abbiamo presentato l’interrogazione, dove ricordiamo che nessun consigliere può essere escluso dalle commissioni, come previsto dal regolamento del consiglio comunale che recita “nessun consigliere tranne per sua espressa rinuncia può essere escluso da far parte di almeno una commissione“. Chiediamo quindi al sindaco se ha ricevuto la comunicazione entro la il 15 luglio scorso e di poterla visionare. Se non fosse arrivata, non è stato rispettato il regolamento".

Intanto Nerozzi, eletto nella lista civica Benesperi sindaco, fa sapere: "Il sindaco Luca Benesperi afferma che a una preconsiliare io avrei rinunciato a far parte delle commissioni, non so a quale riunione si riferisca, perché non sono stato convocato ad alcuna riunione. Con sorpresa apprendo che avrei dovuto ufficialmente rinunciare nella prima seduta del consiglio e siccome ero assente avrei rinunciato alla prossima. E’ palese – osserva – che qualcuno voglia decidere in mio nome e per mio conto, facendo credere che siano mie libere scelte. Sono stato contattato telefonicamente dal capogruppo della lista civica la sera del 20 luglio, cinque giorni dopo il consiglio, e mi è stato chiesto di formalizzare la mia rinuncia. Per posta elettronica certificata ho già comunicato il mio interesse e la mia disponibilità a far parte di tre commissioni: quinta, prima e quarta". Nerozzi sarebbe dunque interessato a entrare nella prima commissione (affari generali e personale, bilancio e finanze, attività economiche, pubblica sicurezza), nella quarta (edilizia, urbanistica e mobilità) e nella quinta (lavori pubblici, ecologia e ambiente, verde pubblico).

Piera Salvi