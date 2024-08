Ingegnere e calciatore: un torneo in onore di Piero. “Non ti dimenticheremo”

Pistoia, 19 agosto 2024 – “Piero ci ha mostrato più volte il valore dell’amicizia. E noi vogliamo ricordarlo con questo torneo, che speriamo possa avere un seguito”. E’ così che Gabriele Biagiotti, dirigente della Virtus Bottegone, ha presentato la prima edizione del Trofeo Piero Romiti, intitolato alla memoria dell’ingegnere e calciatore dilettante scomparso prematuramente poco più di un anno fa. Se ne andò a soli 42 anni nell’agosto del 2023 vinto da una malattia che non gli ha lasciato scampo, lasciando la moglie Jessica a la figlia Camilla.

Nato e cresciuto a Bottegone, si era trasferito a giocare per qualche anno in Valdinievole, salvo tornare non appena la Virtus aveva esternato l’intenzione di allestire nuovamente una prima squadra. E da difensore, ha giocato fino alla soglia dei quarant’anni: aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, quando i campionati si interruppero dopo poche giornate a causa del covid. Proprio nel febbraio di quell’anno il male comparve. Il rapporto con gli ex-compagni di squadra non si è mai interrotto. Poco prima di andarsene Piero scrisse a tutti loro quello che si rivelò un messaggio d’addio.

“Ci conoscevamo fin da bambini, abbiamo percorso e condiviso insieme molte tappe, iniziando dalla scuola – ha aggiunto Biagiotti. Un ragazzo splendido, esemplare: sempre a testa alta, non ricordo mai un gesto o una parola fuori posto da parte sua”. La manifestazione si snoderà per una settimana e sarà preceduta, il 6 settembre, dal “Torneo degli Amici”: al Bastogi di Bottegone si sfideranno, dalle 18.30, ex-giocatori della Virtus e degli Amici Miei, prima di un momento durante il quale sarà ricordato Romiti. E il giorno dopo si terrà il primo vero turno del Trofeo Romiti: alle 16.30 il fischio d’inizio di Bottegone-San Felice, mentre alle 18.30 sarà la volta di San Piero-Valenzatico. E in base ai risultati, sarà delineata la fase finale programmata per il 14 settembre sempre al Bastogi: finale per il terzo e quarto posto alle 16.30, finalissima alle 18.30. Sugli spalti ci saranno Jessica e Camilla, e una delle due che potrebbe dare simbolicamente il calcio d’inizio, anche per ribadire il proprio “grazie” alla comunità: tante le persone che lo scorso anno aderirono alla raccolta fondi “Sempre insieme babbo e Cami”, che raccolse quasi 50mila euro. Anche perché il legame non si è mai spezzato. “Siamo rimasti in contatto sia con la famiglia che con i genitori di Piero – ha concluso Biagiotti – e anche questa iniziativa è stata messa a punto con il loro benestare”.