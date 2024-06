Medioevo e vocazione turistica. Ventimila euro dalla Regione. Un preludio all’"Assedio"

Lo scorso febbraio il primo tavolo d’intesa fra il Comune di Serravalle e la Pro Loco, che ha poi portato alla definizione di una convenzione. Poi l’assessore al turismo Maurizio Bruschi ha fatto tappa a Viterbo per incontrare il rappresentante di Enit e gli esponenti delle altre realtà comunali della rete "Medievitaly", con l’accordo siglato fra le parti che mira a promuovere i Comuni medievali in chiave turistica. Ora il progetto "Serravalle Medievale", che potrà beneficiare di un contributo regionale di circa 20mila euro, può adesso entrare nel vivo: proprio nei giorni scorsi il Comune ha impegnato poco più di 15mila euro a favore della Pro Loco di Serravalle, per contribuire all’organizzazione delle iniziative estive legate alle rievocazioni del Medioevo e che avranno luogo nel borgo. Si riparte dall’"Assedio alla Rocca- Vita Castri", in programma per il 25 giugno, per chiudersi il giorno successivo, un preludio all’Assedio vero e proprio. C’è poi il "Palio dei Mercenari", fissato per il prossimo 17 agosto: arcieri provenienti da tutta la Toscana si sfideranno in due fasi, la prima nelle piazzole, la seconda su bersagli fissi. La classifica finale decreterà poi i quattro vincitori che verranno assegnati poi ai rioni. In vista del giorno successivo, quando partirà il "Palio dei Rioni": Serravalle, Ponte di Serravalle, Castellina e Masotti si sfideranno per il "cencio", con il pubblico che verrà intrattenuto anche con spettacoli di fuoco, sbandieratori e tamburini. Il 19 agosto si svolgerà il corteggio storico per San Lodovico, un evento che dall’inizio del Rinascimento fa parte della tradizione. Decine di figuranti in abiti storici sfileranno come di consueto per le vie del paese riportando uno spaccato di vita medievale lungo il borgo, accompagnati da tamburini e sbandieratori provenienti da tutta la provincia.

A settembre (dal 6 all’8, come si legge sul portale del Comune) sarà la volta dell’"Assedio alla Rocca" vero e proprio. La novità sarà rappresentata quest’anno da un concorso fotografico intitolato "L’Attimo d’Assedio": una giuria decreterà la miglior fotografia scattata da visitatori o partecipanti durante la manifestazione. Verrà rievocata anche la battaglia del 1302 divisa in due atti, con più di 70 uomini armati e macchine d’assedio. Il programma, da definire in toto, vedrà anche spettacoli di giocoleria e falconeria, concerti di musica medievale, conferenze sul Medioevo, laboratori didattici e stand di ogni tipo. La cornice, insomma, c’è tutta: in attesa del calendario definitivo, può partire già il conto alla rovescia.

Giovanni Fiorentino