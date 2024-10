Masetti nuovo presidente: "Siamo stati premiati"

La vittoria della continuità. La lista "Puntualità, efficienza, passione" non riesce a imporre il cambiamento: è la lista "Acqua, Agricoltura, Ambiente: per la resilienza climatica" guidata da Paolo Masetti, ex sindaco di Montelupo, a vincere le elezioni 2024 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Masetti che diventerà il prossimo presidente del Consorzio, subentrando all’uscente Marco Bottino: lo eleggerà la prossima assemblea. "È una vittoria significativa della nostra lista presentata e sostenuta da Coldiretti Firenze Prato e Coldiretti Pistoia – sostiene proprio Masetti –. La scelta è stata netta: è stato premiato un progetto chiaro, che ha avuto da subito non solo il supporto delle istituzioni, ma anche quello di tanti cittadini e cittadine che hanno creduto nella nostra proposta. Il voto per il Consorzio è stato un grande esercizio di democrazia, anche se dovremo lavorare nei prossimi anni per far sì che la partecipazione sia sempre più ampia. Nei prossimi giorni incontreremo la stampa per un’analisi complessiva delle votazioni. Voglio intanto ringraziare coloro che hanno voluto decidere partecipando al voto e tutti coloro che si sono impegnati per far sì che le operazioni elettorali si svolgessero nel migliore dei modi".

Ad anticipare il successo di Masetti è stato sui social l’ex presidente Bottino con un lungo post, nel quale si era rifatto addirittura all’esultanza di Francesco Totti in un famoso derby. "Non posso trattenermi dal fare alcune considerazioni e una dedica ai ‘miei’ avversari. Avete cercato il plebiscito contro la mia amministrazione seria e onesta, che ha investito sul territorio centinaia di milioni di euro di fondi consortili e fondi pubblici. E avete perso", la prima parte del suo polemico intervento.

Dal canto suo, "Puntualità, efficienza, passione", sostenuta da tutte le altre associazioni di categoria pistoiesi, ha commentato l’esito delle votazioni con Daniele Lombardi, il coordinatore. "Nonostante il nostro massimo impegno e il supporto di una coalizione radicata nel mondo delle imprese e del lavoro, niente ha potuto contro l’apparato legato a Coldiretti e al Partito Democratico, un’alleanza che da tempo controlla il Consorzio a livello politico e decisionale. Questo sistema ha garantito continuità alla gestione che tutti conosciamo, una gestione spesso distante dalle reali esigenze di chi opera sul territorio. Noi crediamo che il Consorzio debba essere gestito da chi fa impresa, non dai politici. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in noi fino all’ultimo. Il nostro impegno non si ferma qui. Non smetteremo di vigilare sull’operato del Consorzio e parteciperemo attivamente, portando avanti le istanze dei consorziati e del territorio. Molti non sapevano nemmeno dell’esistenza di queste elezioni e grazie a noi hanno finalmente compreso l’importanza di essere parte attiva nel processo decisionale. Un grazie di cuore anche ai tanti giovani che hanno aderito al nostro programma, riconoscendo la nostra trasparenza e la volontà sincera di migliorare la gestione delle risorse del Consorzio a beneficio di tutti".

Gianluca Barni