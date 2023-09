Martina interpreta Mimì. Premio al talento pistoiese

Un talento pistoiese sulle tracce della grande, indimenticabile Mia Martini. Martina Magazzini, meglio conosciuta come Nina e originaria di Pistoia, si è classificata al secondo posto assoluto del Premio #MimiSarà 2023, tenutosi a Milano. Così facendo, si è guadagnata l’opportunità di esibirsi nel prestigioso Teatro Manzoni di Milano il prossimo anno, assieme a rinomati artisti della musica italiana, per rendere omaggio a una delle voci più calde e belle di sempre, quella della sfortunata Mimì. La finale del premio si è svolta al Teatro Bello di Milano: è stata una festa della musica e dell’arte, con giovani talenti provenienti da ogni angolo d’Italia che hanno offerto emozionanti prestazioni canore. Musicamia, che ha sede a Lido di Camaiore, ha giocato un ruolo cruciale nella selezione di sette artisti su un totale di ventiquattro grazie al maestro Vincent Masini e nella preparazione dei sei giovani talenti con la vocal coach Sabrina Ceccarelli. Gli artisti, di età compresa tra i 15 e i 26 anni, hanno regalato emozioni profonde sia al pubblico sia alla giuria. Il direttore artistico di Radio Italia, Antonio Vandoni, ha presieduto la giuria di esperti, che ha avuto il difficile compito di selezionare i vincitori. "Nina" di Musicamia, originaria di Pistoia, si è classificata meritatamente al secondo posto, a pochi punti di distanza dal vincitore.

"Questo straordinario risultato è una testimonianza tangibile del talento e dell’impegno degli artisti emergenti dell’associazione culturale che opera in Versilia e, in questo caso, di Pistoia", le parole dei responsabili di Musicamia. Vincent Masini, produttore e direttore artistico di Musicamia, ha espresso la sua sincera gratitudine a tutti i fan, amici e parenti che hanno viaggiato con il bus organizzato da Musicamia per sostenere gli artisti nella loro avventura milanese. L’associazione Minuetto di Milano, guidata dal presidente Vincenzo Adriani e dal direttore artistico Giancarlo Del Duca, sarà di nuovo protagonista il 23 settembre al "Buon compleanno Mimì", manifestazione che vedrà esibirsi grandi nomi della musica italiana per onorare la cantante calabrese. "Musicamia continua con dedizione a sostenere e promuovere il talento musicale, inclusi gli artisti provenienti da Pistoia e non solo, contribuendo al futuro della musica italiana", ribadiscono i responsabili di Musicamia.

Gianluca Barni