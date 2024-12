Marliana, Danesi critica il centro accoglienza: mancanza di inclusione e disagi per gli immigrati

Un nuovo intervento del consigliere di Marliana Massimiliano Danesi, che ha scritto al sindaco Federico Bruschi per evidenziare il disagio che, a suo avviso, il Cas con la presenza degli immigrati starebbe creando in paese.

"Lei che ne è stato artefice e sponsor convinto, dovrebbe seriamente preoccuparsi. Pare infatti che - ha scritto Danesi - salvo una recente eccezione, gli ospiti del centro da lei voluto nel cuore del paese, ospitato all’interno dell’unica struttura che potrebbe rappresentare quella necessaria opportunità di rilancio del paese medesimo, non siano affatto contenti di restare qui. Oltre al continuo turn over di persone che mediamente rimangono solo pochissimi giorni, lo dimostrerebbero gli sporadici contatti fra i cittadini del paese e gli ospiti del centro, che nelle rare occasioni di non sempre facile contato verbale, si lamentano spesso delle condizioni a loro riservate".

Insomma, per Danesi manca totalmente l’inclusione. "Oltre, infatti, a essere stati inseriti in un contesto di completo isolamento - scrive - in un ambiente che non offre alcuna possibilità di svago o di reale inserimento sociale, pare che essi siano anche costretti a dormire in camere con uno scarso o assente sistema di riscaldamento".

Danesi chiede notizie più complete: "Quanti sono attualmente le persone nel centro ed in quanti nuclei familiari sono suddivisi? Per quanti giorni mediamente essi risultano ospitati? Perché esiste un continuo turn over? E’ vero che nelle camere non ci sono gli standard minimi di temperatura che dovrebbe essere assicurata nella incipiente stagione invernale? Sono stati rafforzati i collegamenti pubblici tra Marliana e la Valdinievole e tra Marliana e Pistoia?".

Insomma, Danesi si preoccupa di capire se gli immigrati sono tutelati e hanno la possibilità reale di acquistare i biglietti per l’utilizzo dei mezzi pubblici. "Qual è il futuro della struttura alla luce del fatto che le motivazioni di emergenza urgenza scadranno a fine anno?".