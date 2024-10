Marijuana nel giardino, nel garage un laboratorio: arrestato

Monsummano Terme (Pistoia), 8 ottobre 2024 – Il commissariato di polizia di Montecatini Terme ha scoperto una piccola piantagione di marijuana a Monsummano Terme. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un 35enne di Monsummano, pregiudicato. Perquisizione scattata quando i poliziotti si erano accorti della piccola piantagione di marijuana che, una volta giunta alla sua completa fioritura, era stata tagliata per la sua successiva essiccazione e lavorazione all'interno del garage.

Il 35enne, approfittando di una siepe che nascondeva alla vista dei passanti le piante di marijuana, aveva creato la sua coltivazione. Sequestrate tre piante presenti ancora nel giardino, giunte alla loro completa fioritura, oltre al rinvenimento e sequestro all'interno dell'abitazione di circa mezzo chilo di marijuana già essiccata, lavorata e suddivisa in 30 sacchetti sottovuoto,altri 25 grammi della stessa sostanza all'interno di barattoli in vetro, un ramo di pianta di marijuana appesa a essiccare al soffitto del garage e altri due rami di una pianta a essiccare all'interno di un armadio del garage e materiale per il confezionamento.

Il 35enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.