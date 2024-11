Giacomo Di Napoli se n’è andato ormai due anni e mezzo fa, in seguito a un tragico incidente in allenamento con la Nazionale Italiana mentre era in procinto di partecipare ai Campionati Mondiali di Acrobazia in Aliante in Francia. Ma il suo ricordo è più vivo che mai e proprio la piscina nella quale avrebbe dovuto lavorare come istruttore di nuoto, e che gli è poi stata intitolata, ospiterà l’evento di

beneficenza ormai diventato un vero e proprio "classico". Tutto pronto quindi per la quarta edizione della "Maratonina Giak Nuotatore Volante", che avrà luogo domenica 24 novembre prossimo nella piscina Cogis di Montale. Una "maratona di nuoto" aperta a tutti: i partecipanti potranno scendere in vasca dalle 9 alle 17 e potranno sfidarsi di una gara di "resistenza" che premierà gli atleti capaci di far registrare i tempi migliori sulle lunghe distanze. Ma l’appuntamento non riguarda solo chi vuol competere o mettersi alla prova, anzi: la manifestazione è apertissima, soprattutto a chi vuole semplicemente nuotare senza l’assillo del cronometro o del numero di vasche, mosso dalla solidarietà e dalla consapevolezza di farlo per una buona causa. L’ingresso prevede infatti una donazione minima di 5 euro e il ricavato sarà utilizzato per finalità solidali e di utilità sociale promosse dall’Associazione Giak Nuotatore Volante, fondata dai genitori del ventenne aglianese che nella sua breve esistenza ha dimostrato di essere un campione, sia nello sport che nella vita.

G.F.