Maratona benefica al Moderno. La raccolta per l’emporio solidale

Teatro Moderno pieno e talenti aglianesi che si sono esibiti gratuitamente per l’evento di solidarietà "Passeggiata nella musica". I contributi raccolti hanno consentito di donare 2.200 euro all’emporio solidale "Le dodici ceste" di Agliana. L’iniziativa di solidarietà si è svolta il 28 dicembre, organizzata dai circoli Arci di Agliana in collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha concesso gratuitamente il teatro Moderno. Un evento a scopo di beneficenza per l’emporio solidale gestito dalla Caritas della parrocchia di San Piero e dalla Misericordia di Agliana, con l’impegno dei volontari. Diversi gli artisti locali in scena a favore del progetto e tantissimi commercianti di Agliana hanno contribuito con regali. Sono intervenuti il sindaco di Agliana Luca Benesperi, don Paolo Tofani presidente Caritas Agliana, Franco Benesperi governatore della Misericordia di Agliana e Guido del Fante in rappresentanza dell’Arci provinciale, oltre a tutti i presidenti dei circoli di Agliana che hanno fatto dono di un mazzo di fiori alle artiste partecipanti. Lucia Salaris ha condotto la coinvolgente serata, tra musica e proiezioni di immagini attinenti ai brani, selezionate da Fabrizio Magazzini al quale è stata consegnata una targa dei circoli Arci con questa motivazione: "Per l’impegno, la dedizione e la perseveranza con cui persegue il bene comune e la coesione della nostra comunità". I circoli Arci, insieme all’amministrazione comunale, alla Caritas e alla Misericordia, ringraziano tutti i partecipanti, i musicisti e i volontari che hanno consentito questo importante risultato, che ha permesso di devolvere un contributo di 2.200 euro all’emporio solidale "Le dodici ceste" per aiutare, anche se in piccola parte, i bisogni di tante famiglie aglianesi. L’emporio è in via Matteotti, nella sede storica della Misericordia, a fianco del Centro di ascolto parrocchiale "Don Tonino Bello". E’ un progetto attivato per soddisfare i bisogni, sempre più urgenti, di molte famiglie aglianesi in difficoltà, preservandone la dignità.

Piera Salvi