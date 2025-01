Malore in ufficio. Paura per un uomo di cinquant’anni

Momenti concitati ieri mattina intorno alle 11, quando un uomo di cinquant’anni, nell’ufficio di Quarrata dove lavora come impiegato, ha avuto un malore improvviso e si è accasciato sulla sedia privo di conoscenza. Immediatamente chiamati i soccorsi telefonando al 118, sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Quarrata e l’automedica, che hanno provveduto a mettere in atto tutte le manovre per rianimare e trasportare l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. La situazione è apparsa subito seria: il malore dell’uomo sarebbe stato innescato da un arresto cardiaco. Il paziente è giunto all’ospedale in codice rosso dove è stato subito preso in carico dai medici. Sul posto, per gli accertamenti di legge, è intervenuta anche la medicina del lavoro.