Male CQS e Chiazzano, a segno Chiesina e Borgo a Buggiano

La dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria è andata in archivio, fra sorprese e conferme. Giornata-no per le pistoiesi del girone A di Prima: il CQS Pistoia è caduto fra le mura amiche (il Romagnano ha infatti vinto 1-0) mentre il Chiazzano è stato battuto in trasferta dal Capezzano Pianore (3-0). Passando al girone D, prosegue la risalita del Quarrata: il 2-1 sul San Godenzo griffato da Di Biase e Tripi consolida il terzo posto. Bene anche l’Atletico Casino Spedalino in virtù del 2-0 inflitto al Prato Nord (Sapio, Cecchi) mentre l’AM Aglianese di Matteoni non è riuscita a fare risultato sul campo della Gallianese (con i fiorentini vincitori per 3-1).

Scendendo in Seconda categoria, il Pescia mantiene la seconda posizione dopo il 3-1 rifilato al Borgo a Mozzano (bis di Tognotti e rete di Echegdali). Bene anche Chiesina Uzzanese (che ha espugnato il terreno di gioco del Valfreddana con un 2-1 certificato da Formato e Forcieri) e Borgo a Buggiano (4-2 sulla Morianese, con poker di Galli). Nazzaro non è invece bastato al Giovani Via Nova: il Fornaci ha vinto 2-1.

Eccoci poi al girone C, dove il San Niccolò continua la sua marcia trionfale: l’1-0 con cui gli aglianesi si sono aggiudicati lo scontro al vertice contro il Chiesanuova permette loro di andare a +8 sul trio formato da Virtus Montale (che ha annichilito il Mezzana con un 4-0 griffato da un bis di Goretti, da Oueslati e da Paperetti) Pietà 2004 (che ha brutalizzato il Bugiani Pool 84, vincendo 3-1) e Galcianese (capace di regolare 2-1 il Cintolese). Il Montalbano Cecina ha perso a Vaiano contro la Valbisenzio Academy (2-1) mentre l’1-0 che la Montagna Pistoiese ha fatto registrare contro il Pistoia Nord reca la firma di Gambardella. Può cullare sogni di risalita l’Olimpia Quarrata: una doppietta di Caselli ed un acuto di Buonomo hanno ufficializzato il 3-2 esterno sul campo del Vernio concorrente diretto per la salvezza. E il club può dunque guardare al futuro prossimo con maggior fiducia.

Giovanni Fiorentino