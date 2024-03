ll precetto pasquale in Questura. L’olio di Capaci donato al vescovo

Il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli ha celebrato ieri in Questura il precetto pasquale, accompagnato dal cappellano della Polizia don Mielnik. Nell’occasione, il questore Marco Dalpiaz ha consegnato a monsignor Tardelli, vescovo delle diocesi di Pistoia e di Pescia, l’olio del ‘Giardino della Memoria’ di Capaci. L’olio, proveniente dalla Sicilia, è stato consegnato in un ampolla in ogni diocesi del territorio nazionale, portando con sé un rinnovato messaggio di speranza e di pace per tutti.