Letture in musica, libri, scrittori e conferenze . Tutti gli appuntamenti di oggi e di domani

Agenda ricca di scadenze questa settimana. Oggi alle 17 con musica e lettura in piazza Duomo sotto il grande albero di Natale nell’ambito del "Concerto per alberi" organizzato dalle insegnanti dell’AreaBambini Verde comunale e aperto a tutta la città. Un’esperienza speciale in cui la musica e la lettura illustrata si uniscono per trasportare i partecipanti in un viaggio sensoriale. Alle 18.30 la libreria-bacaro Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20-22 propone la presentazione di "Expat. Vite africane" (Libreria Efesto, 2024) di Riccardo Capocchini, presente in libreria in un dialogo con Ginevra Lombardi. Il libro è dedicato a quanti amano scoprire storie e culture diverse, a chi lavora o è interessato alla cooperazione internazionale e a tutti coloro che sono in viaggio alla ricerca di un mondo più giusto. "Ambasciatori della bellezza" (Tarka, 2024) è invece il titolo dell’ultimo libro di Federico Pagliai che verrà presentato domani, venerdì 13 dicembre, alle 17, nella Sala Manzini della San Giorgio. Insieme all’autore interviene Pia Benedetti, uno dei personaggi intervistati nel libro, cinque in tutto, attraverso le quali Pagliai racconta la bellezza della ‘sua’ montagna. Domani (ore 18), a Lo Spazio "Un misterioso disordine" (Effigie, 2024) del compianto Gianluigi Paganelli. Intervengono Alessandro Ceni e Massimo Baldi. Sempre domani, ore 17, a Villa Stonorov, in via di Felceti la conferenza "C’è un disegno che pensa agisce e fa", occasione d’incontro fra il duo artistico Miradebora, formato da Massimo Biagi (Miradario) e Debora Di Bella, e il professor Roberto Cadonici. Durante la serata, si approfondirà il tema del docufilm dedicato alla vita e alle opere di Massimo Biagi, allievo del Maestro Vivarelli.