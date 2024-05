L’eredità del cardinale . Martini

L’eredità del cardinale Carlo Maria Martini è al centro di un nuovo appuntamento degli Incontri del venerdì a Uniser. A tratteggiare il ritratto del “Cardinale del dialogo” sarà Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini. L’appuntamento è per orggi pomeriggio alle 16,30 nella sede di Uniser in via Pertini 368 a Pistoia. Ingresso libero. "Riteniamo la figura di questo cardinale estremamente importante – commenta Giovanni Capecchi, presidente di Uniser – perché, oltre alle opere straordinarie compiute nel corso della sua vita, è un simbolo di rispetto, confronto e buon senso, che tanto ha fatto per il dialogo tra i popoli. Doti che, purtroppo, sembrano sempre più rare nella nostra storia contemporanea".

La Fondazione Carlo Maria Martini è nata proprio per ricordare il cardinale e tenere vivo lo spirito che ha animato il suo impegno, favorendo l’esperienza e la conoscenza della “Parola di Dio” nel contesto della cultura contemporanea. L’appuntamento sarà coordinato dall’insegnante e ricercatrice della Fondazione intitolata al cardinale, Francesca Perugi. Gli Incontri del venerdì – a ingresso gratuito – sono promossi da Fondazione Uniser Pistoia e dall’Università Vasco Gaiffi per offrire occasioni di approfondimento, di riflessione e di dialogo sulle tematiche più rilevanti del nostro tempo.