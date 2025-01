L’emancipazione femminile al Bolognini. A sostegno del Centro antiviolenza

PISTOIAUn tuffo nella storia e, insieme, un’occasione per riflettere su temi ancora attuali attraverso il linguaggio universale dell’arte e della musica. Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini stasera, sabato 11 gennaio, alle 21 è in programma il docu-show "Piero tells a story - Piero racconta", che avrà per protagonisti gli anni Sessanta, un decennio di profonde trasformazioni sociali, culturali e politiche. Il filo conduttore sarà il tema dell’emancipazione femminile, che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra musica, narrazione e performance artistiche. Il cantante e voce narrante della serata sarà Piero Balleri che, con il suo racconto, cercherà le radici emotive di quegli anni facendosi aiutare dai ricordi, dalla sua musica e da quella appartenente a quegli anni, trasportando così gli spettatori in un viaggio emozionante e suggestivo.

Sul palco ci saranno anche il direttore musicale e pianista Franco Poggiali Berlinghieri, il direttore artistico di coro e vocalist Miriam Taylor, la corista Vania Puccianti, al basso Mirko Verrengia, alla batteria Marco Confetti, alle tastiere Leonardo Romeo, al sax baritono e soprano Alessandro di Mare, alla chitarra Marco Giovannetti, con interventi narranti di Matilde Piroddi e la ballerina Matilde Marini. I proventi dello spettacolo andranno a sostegno del Centro Antiviolenza Aiutodonna della Società della Salute Pistoiese. L’evento, organizzato dal Rotary Club Pistoia Montecatini Terme "Marino Marini" con il patrocinio del Comune di Pistoia, sarà a sostegno del Centro Antiviolenza Aiutodonna della Società della Salute Pistoiese.