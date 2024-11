Le critiche dell’opposizione alle variazioni

Opposizione critica sulle ultime variazioni di bilancio. Il capogruppo Pd, Guido Del Fante rileva: "Per lo stadio, dopo aver utilizzato i fondi del Pnrr per la sistemazione degli spogliatoi, solo ora si sostituisce la caldaia per 16.470 euro, un intervento che avrebbe dovuto essere realizzato con gli altri investimenti, per non lasciare i ragazzi che si allenano senza acqua calda. I lavori di somma urgenza per la pulizia della fognatura in quattro strade per 12mila euro, arrivano troppo tardi, dopo l’alluvione del 2023 e gli allagamenti di settembre". Con la variazione la giunta ha stanziato 50mila euro, ma Del Fante osserva: "Se la sua giunta avesse programmato prima gli interventi, a settembre i cittadini non si sarebbero trovati nuovamente allagati e si sarebbe evitata la spesa di 12mila euro. Analizzando le variazioni è emerso che la giunta ha previsto tagli agli interventi per persone con disabilità per 10mila euro. Sono inopportuni. Ci ha sbalordito l’affermazione dell’assessora Ambra Torresi che li ha giustificati perchè somme avanzate rispetto a quelle preventivate. Non è ammissibile considerare eccessive le spese destinate ai più deboli". La capogruppo di Agliana in comune, Silvia Pieri (nella foto con Del Fante), sottolinea: "Ancora più grave è stata la mancanza di risposte dell’assessore Ciottoli che non ha saputo giustificare in consiglio l’incremento di 78mila euro per i lavori di riconversione dell’ex cucina via Bellini in asilo nido. Ci chiediamo se i componenti di questa amministrazione, consiglieri compresi, abbiano consapevolezza di come vengano spese le risorse pubbliche". Del Fante e Pieri concludono: "Si attribuiscono le responsabilità alle vecchie amministrazioni, ma questa maggioranza ha amministrato il Comune negli ultimi 5 anni".

