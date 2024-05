La tradizione si rinnova. Mangoni nuovo presidente del Gruppo sportivo Dino Diddi

Consiglio direttivo rinnovato per il Gruppo sportivo Dino Diddi, ma le preziose colonne del sodalizio restano salde. Il nuovo presidente è Maurizio Mangoni, già attivo da qualche anno nello storico gruppo che organizza la "Coppa Diddi", gara internazionale di ciclismo allievi che quest’anno raggiunge la 76° edizione. Claudio Taffini, dopo trentadue anni di presidenza ora è vice presidente insieme a un’altra colonna del Gs Diddi, Antonio Gigliotti. I consiglieri sono Franco Vettori (anche lui un pilastro, impegnato nel sodalizio da ben 65 anni), Rodolfo Natali, Giancarlo Mangoni, Massimo Bonacchi, Luigi Pagnotta, Andrea Acciai, Franco Benesperi, più quattro nuovi consiglieri: Paolo Giacomelli, Stefano Tesi, Marco Mangoni, Eleonora Tosca, la prima donna che entra nel direttivo del Gs Diddi, cantautrice: è opera sua, in collaborazione con Maurizio Mangoni, la colonna sonora della "Coppa Diddi". Un consiglio, dunque, che affianca alle persone con un lungo impegno per la storica gara internazionale allievi, volti nuovi che dimostrano il crescente interesse per questa manifestazione e dove entrano artisti. Maurizio Mangoni, infatti, è un cantautore con la passione della bicicletta: "Perché mi dà un senso di libertà – spiega – e perché anche la bicicletta è arte". Soddisfatto Franco Vettori: "Ormai la Coppa Diddi è diventata una grande attrazione – dice -. Stiamo lavorando alla 76° edizione che si terrà, come di consueto, la prima domenica di settembre. Per noi - conclude Vettori - è stata una grande soddisfazione la consegna dell’Aglio d’oro a Claudio Taffini da parte del comune di Agliana". L’edizione 2023 della "Coppa Diddi" è andata per la prima volta in diretta streaming, con oltre 20.000 visualizzazioni su scala mondiale, condotta da Daniel Guidi insieme a Eleonora Tosca. "La diretta streaming ha introdotto un’innovazione che sarà replicata anche quest’anno – anticipa Maurizio Mangoni -. Stiamo lavorando a eventi collaterali, con lo scopo di avvicinare al ciclismo i più piccoli, ma anche per far diventare la Coppa Diddi una festa per tutta Agliana, non solo per lo sport. Vogliamo una manifestazione sempre più aperta alla cittadinanza". Il 30 maggio al circolo La Scintilla si terrà la cena per la raccolta fondi.

Piera Salvi