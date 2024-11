"La spagnola in Toscana". Il libro di Cutolo

Nuovo appuntamento in Forteguerriana per il ciclo "Leggere, raccontare, incontrarsi" martedì 3 dicembre alle 17 con la presentazione del libro "La spagnola in Toscana: saggi sulla pandemia influenzale del 1918-1920" a cura di Francesco Cutolo (Roma, Viella, 2024). Il libro è il risultato di un progetto di ricerca pluriennale promosso dalla Rete toscana degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea volto a ricostruire la storia della febbre spagnola in Toscana. I saggi offrono una panoramica sulla vicenda regionale da più prospettive e approfondiscono vari temi (i numeri del fenomeno, la gestione igienico-sanitaria, l’assistenza, le risposte delle istituzioni civili e religiose, le reazioni popolari, le memorie pubbliche e private dell’evento), allo scopo di far emergere i caratteri specifici e generali del fenomeno. A lungo lasciata ai margini della memoria pubblica, la pandemia influenzale del 1918-1920, responsabile di un numero di morti stimato tra i diciassette e i cinquanta milioni a livello globale, ha acquisito una notorietà inedita dal 2020, in concomitanza con l’emergenza da Covid-19. La ‘spagnola’ ha attirato ’interesse degli studi storici, che fino ad allora si erano poco occupati dell’evento. Interverranno i docenti Roberto Bianchi e Francesco Cutolo e lo storico e ricercatore pistoiese Claudio Rosati.