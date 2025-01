La scomparsa di Flavio Michi. Sabato l’addio

Il 20 gennaio scorso all’ospedale San Luca di Lucca dove era ricoverato per una malattia crudele e inesorabile, è morto Flavio Michi. Aveva 67 anni e abitava a Montecatini Terme, ma era fornacino doc, lui figliolo del Michi (Enrico), il "biciclettaio" storico di Fornaci, e a Fornaci è sempre stato profondamente legato. Flavio era una persona speciale che trasmetteva energia, voglia di fare e voglia di vivere e la notizia della sua scomparsa è giunta inattesa.

Con Claudio Stefanini, suo grande amico, è stato promotore, animatore e brillante conduttore del gruppo Facebook "Sei di Fornaci? Questo è il tuo gruppo!". Fu per lui il gancio per riallacciare i rapporti con il suo paese natale, lui che poi ha abitato fino alla fine a Montecatini e non ha mancato da allora di essere promotore, collaboratore, parte attiva e sempre con grande entusiasmo, intelligenza e simpatia, in tante iniziative. Era uno dei validissimi collaboratori del festival canoro "Fornaci in canto", condotto da Massimo Salotti e Lucia Morelli.

Se c’è una cosa che però amerebbe fosse ricordata di lui, la sua grande passione per il circo, e soprattutto per il Circo di Montecarlo, dove era uno di casa. Stimato dalla famiglia Ranieri soprattutto per il suo impegno di ricerca storica e valorizzazione della storia del Circo di Montecarlo, non perdeva nemmeno una edizione del circo. La sua opera e la sua conoscenza del circo di Montecarlo nel 2023 lo aveva portato a tenere anche una lezione sul Circo di Montecarlo all’Università degli Studi di Milano.

Flavio lascia il cugino Claudio Chiesa, l’amico Claudio Stefanini e gli amici più cari ai quali inviamo le nostre condoglianze. I funerali si svolgeranno sabato 25 gennaio alle 10.30 nella Chiesa del Cristo Redentore di Fornaci di Barga.

Luca Galeotti