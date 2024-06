La scelta del sindaco. Lunga attesa e incertezza in ben undici comuni

Non solo Europee: ieri (dalle 15 alle 23) e oggi (dalle 7 alle 23) si vota anche per le Amministrative in undici comuni della nostra Provincia. Sono 91.467 gli elettori pistoiesi chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Per quanto riguarda la piana e la montagna, il Comune più popoloso (l’unico dove potrebbe verificarsi il ballottaggio) è quello di Agliana. Il sindaco uscente Luca Benesperi (centrodestra e civica) sfiderà Guido Del Fante (Pd, Azione+Pri e ’Agliana in Comune’), Ambra Torresi (Agliana al centro), Roberto Bertini (Pci) e Alessandro Bartolini (M5s): l’affluenza alle 23 di ieri è stata del 21,66%.

A Montale la corsa è a tre: contro il sindaco uscente Ferdinando Betti (’Montale Concreta’, centrosinistra) in cerca del terzo mandato, ci sono Sandro Nincheri (’Montale Rinasce’) e Lorenzo Bandinelli (’Noi per Montale’, centrodestra): affluenza parziale al 22,07%. Duello ad Abetone Cutigliano tra Gabriele Bacci (’Vivi Abetone Cutigliano’) e Andrea Tonarelli (’Siamo Abetone Cutigliano’, area centrodestra): affluenza parziale al 23,49%. Testa a testa anche a Sambuca Pistoiese, dove Marco Breschi (Insieme per Sambuca, centrosinistra) se la vedrà con Maurizio Pasquinelli (Noi per Sambuca, centrodestra più Italia Viva): affluenza parziale al 15,74%.

Piatto ricco in Valdinievole, con sette amministrazioni al rinnovo, di cui due ’a rischio’ ballottaggio. A Montecatini sfida a cinque. Il sindaco uscente Luca Baroncini (Centrodestra e civica), viene sfidato da Claudio Del Rosso (Pd, M5s, Azione+Pri e civica) , Edoardo Fanucci (Fanucci sindaco, ’Insieme. Brancoli con Fanucci’, ’Patto per la città con Severi’), Alberto Lapenna (’Montecatini al centro’) e Franco Arena (’Montecatini una storia nuova’). Alle 23 di ieri l’affluenza è stata del 21,22%. A Monsummano Terme la sindaca uscente Simona De Caro (Pd e civiche), è in compezione con Paolo Venturini (centrodestra e civiche), Alberto Graziani (M5s), Angelo Di Bianca (Pci) e Romolo Papaleo (’Forza del Popolo’). Affluenza parziale al 18,08%.

Per quanto riguarda le altre, a Massa e Cozzile è sfida fra la sindaca uscente Marzia Niccoli (centrosinistra) ed Elena Maltagliati (’Massa e Cozzile civica’). Affluenza parziale al 20,95%. A Pieve a Nievole la sindaca uscente Gilda Diolaiuti (centrosinistra) è in lizza con lo sfidante Mario Suzzi (centrodestra). Affluenza parziale al 17,77%. A Lamporecchio sono quattro i candidati che possono essere votati. L’uscente Alessio Torrigiani (centrosinistra) ha come avversari Anna Trassi (’Insieme si cambia’), Biagio D’Errico (centrodestra) e Monica Innocenti (Pci). Affluenza parziale al 23,36%. La corsa elettorale di Buggiano ha tre partecipanti. Il sindaco uscente Daniele Bettarini (centrosinistra) è in gara con Fabio Pinelli (centrodestra) e Giacomo Grifò (’Uniti per Buggiano’). Affluenza parziale al 20,93%. Sfida a due a Chiesina Uzzanese fra Cortesi (centrosinistra) e l’uscente Fabio Berti (centrodestra). Affluenza parziale al 21,13. Oggi seggi aperti in tutti i Comuni dalle 7 alle 23.